В Киев едет комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине

Детали

"Члены Независимой международной комиссии Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений в Украине совершат третий визит в Украину с 28 августа по 4 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках своей текущей миссии по установлению фактов, комиссары посетят несколько городов в Украине, в частности город Умань в Черкасской области и город Киев, "с целью расследования возможных нарушений и притеснений прав человека, а также нарушений международного гуманитарного права, и встретятся с жертвами и свидетелями".

Запланировано, что три комиссара, участвующие в миссии – Эрик Мьосе (председатель), Пабло де Грейф и Вринда Гроувер – встретятся с чиновниками, в частности с ключевыми министрами, членами гражданского общества, представителями учреждений ООН, международных организаций и дипломатического корпуса для обсуждения ситуации в стране.

"Комиссия представит доклад о своей деятельности Генеральной Ассамблее в октябре 2023 года и Совету ООН по правам человека в марте 2023 года", - указали в представительстве.

Справочно

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН, среди прочего, расследовать все возможные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления, в контексте агрессии российской федерации против Украины. Целью Комиссии является установление фактов, обстоятельств и первопричин любых таких нарушений и притеснений; а также сбор, консолидация и анализ доказательств таких нарушений и притеснений, в том числе их гендерное измерение, с учетом любых будущих судебных разбирательств.