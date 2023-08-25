До Києва їде комісія ООН з розслідування порушень в Україні

Деталі

"Члени Незалежної міжнародної комісії Організації Об’єднаних Націй з розслідування порушень в Україні здійснять третій візит в Україну з 28 серпня до 4 вересня 2023 року", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у межах своєї поточної місії з встановлення фактів, комісари відвідають декілька міст в Україні, зокрема місто Умань у Черкаській області та місто Київ, "з метою розслідування ймовірних порушень та утисків прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права, та зустрінуться з жертвами та свідками".

Заплановано, що три комісари, які беруть участь у місії – Ерік Мьосе (голова), Пабло де Грейф та Врінда Ґровер – зустрінуться з урядовцями, зокрема з ключовими міністрами, членами громадянського суспільства, представниками установ ООН, міжнародних організацій та дипломатичного корпусу задля обговорення ситуації в країні.

"Комісія представить доповідь про свою діяльність Генеральній Асамблеї у жовтні 2023 року та Раді ООН з прав людини у березні 2023 року", - вказали у представництві.

Довідково

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою з прав людини ООН, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини, в контексті агресії російської федерації проти України. Метою Комісії є встановлення фактів, обставин та першопричин будь-яких таких порушень та утисків; а також збір, консолідація та аналіз доказів таких порушень та утисків, зокрема їх ґендерний вимір, з урахуванням будь-яких майбутніх судових проваджень.