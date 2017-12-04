В Киев везут токсичные отходы - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На днях завершились работы по очистке Днепропетровского стадиона от опасных пестицидов. Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь соцсети Игорь Матвей, передает УНН.
"Тендер разыгран. Подрядчик сегодня (1 декабря - ред.) заканчивает работы. По факту получается более 70 кубов. Но это победа", - написал он.
Напомним, опасные пестициды более года были захоронены на территории футбольного поля в селе Волосское Днепропетровской области.
В конце октября сельский председатель заключил договор на 1,5 млн грн с фирмой, у которой отсутствовала лицензия на утилизацию опасных отходов. Тогда жители опасались, что опасные отходы откопают, перевезут, а затем снова захоронят где-то еще. Как оказалось, их опасения были не напрасны.
В августе этого года Минприроды аннулировало лицензию ООО "Екопровайд" на право осуществления хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами. Однако отсутствие лицензии не стало препятствием для вывоза ядохимикатов в неизвестном направлении.
По словам председателя Ассоциации утилизаторов опасных отходов Кирилла Косоурова, этот факт должен быть оценен правоохранительными органами.
"Это не победа. Это тянет на уголовное дело. ДДТ представить за ртутьсодержащие отходы, тендер выиграл не лицензиат, передали предприятию, которое не имеет утилизации таких отходов, производственная площадка в Днепрорудном, везут в Киев... кого это хотели обмануть?!" - прокомментировал он.
Напомним, по оценке председателя Ассоциации утилизаторов опасных отходов К.Косоурова, 90% предприятий на этом рынке не соответствуют технологическим требованиям.
В Ассоциации выступили с инициативой запретить деятельность компаний, которые занимаются исключительно посредничеством и оставить только реальных утилизаторов.