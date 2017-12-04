До Києва везуть токсичі відходи – експерт

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Днями завершилися роботи з очищення Дніпропетровського стадіону від небезпечних пестицидів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач соцмережі Ігор Матвій, передає УНН.

"Тендер розіграно. Підрядник сьогодні (1 грудня - ред.) закінчує роботи. По факту виходить більше, ніж 70 кубів. Але це перемога", - написав він.

Нагадаємо, небезпечні пестициди понад рік були захоронені на території футбольного поля у селі Волоське Дніпропетровської області.

В кінці жовтня сільський голова уклав договір на 1,5 млн грн із фірмою, у якої відсутня ліцензія на утилізацію небезпечних відходів. Тоді селяни побоювалися, що небезпечні відходи відкопають, перевезуть, а потім знову захоронять десь ще. Як виявилось, побоювання селян не були марними.

У серпні цього року Мінприроди анулювало ліцензію ТОВ "Екопровайд" на право провадження господарської діяльності з поводження із небезпечними відходами. Проте відсутність ліцензії не стало перешкодою для вивозу отрутохімікатів у невідомому напрямку.

За словами голови Асоціації утилізаторів небезпечних відходів Кирила Косоурова, цей факт має бути оцінений правоохоронними органами.

"Це не перемога. Це тягне на карну справу. ДДТ видати за ртутьмісткі відходи, тендер виграв не ліцензіат, передали підприємству, яке не має утилізації таких відходів, виробничий майданчик у Дніпрорудному, везуть у Київ... кого це хотіли надурити?!" - прокоментував він.

Нагадаємо, за оцінкою голови Асоціації утилізаторів небезпечних відходів К.Косоурова, 90% підприємств на цьому ринку не відповідають технологічним вимогам.

В Асоціації виступили із ініціативою заборонити діяльність компаній, які займаються виключно посередництвом і залишити лише реальних утилізаторів.

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