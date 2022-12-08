Освобождение Луганской области: Гайдай рассказал, когда ВСУ могут выйти на границы 24 февраля

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На вопрос, будет ли эта зима ключевой для Луганского направления, Гайдай ответил:

"Я думаю, да. В конце зимы, надеюсь, уже наши войска смогут выйти как минимум на границы 24 февраля. А дальше мы не планируем останавливаться. Надо освобождать все территории, которые сейчас временно оккупированы".

Напомним

Сергей Гайдай сообщал, что освобождение каждого метра Луганской области дается очень тяжело – российские оккупанты подвезли много личного состава и техники.