Звільнення Луганщини: Гайдай розповів, коли ЗСУ можуть вийти на кордони 24 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Луганському напрямку українські військові можуть вийти на кордони 24 лютого до кінця зими. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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На запитання, чи буде ця зима ключовою для Луганського напрямку, Гайдай відповів:
"Я думаю, так. Наприкінці зими, сподіваюсь, вже наші війська зможуть вийти як мінімум на кордони 24 лютого. А далі ми не плануємо зупинятися. Треба звільняти всі території, які зараз тимчасово окуповані".
Нагадаємо
Сергій Гайдай повідомляв, що звільнення кожного метру Луганщини дається дуже важко – російські окупанти підвезли багато особового складу і техніки.