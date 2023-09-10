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До конца года ждем роста украинского ВВП до 4% - Минэкономики

До конца года ждем роста украинского ВВП до 4% - Минэкономики

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинская экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем это прогнозировали ранее. Сейчас все институции пересматривают свои оценки роста ВВП в сторону увеличения. Об этом заявила первый вице-премьер, – министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии YES 2023, передает УНН.

Детали

По данным Минэкономики, несмотря на потерю в прошлом году 29,6% ВВП Украине удалось сохранить макрофинансовую стабильность. Ее обеспечили поддержка украинских партнеров и политические решения правительства.

В 2023 году потребительская инфляция замедлится до 10,6%, а базовая инфляция – до 9%. Это происходит несмотря на разрушение Россией Каховской дамбы и возвращение к довоенному уровню налогообложения топлива.

Цитата

«Мы прогнозируем, что в ближайшие годы уровень инфляции продолжит замедляться. Все институты пересматривают прогнозы роста ВВП в сторону увеличения. Мы, Минэкономики, ожидаем, что рост в 2023 году будет ближе к 4%. Это более оптимистичный прогноз, чем у НБУ, который ожидает роста на уровне 2,9% ВВП», — рассказала Юлия Свириденко.

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По ее словам, в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% - в 2024 году и на 6,8% - в 2025 году. Но даже несмотря на такие оценки экономика имеет больший потенциал для восстановления.

Также по прогнозам Министерства экономики, уровень безработицы в этом году снизится до 19%, а в 2024-2025 годах – до 16,9% и 14,4% соответственно.

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«Ключевым фактором высокого уровня безработицы является ситуация, когда безработным не хватает навыков, необходимых работодателям. Поэтому мы много инвестируем в учреждения, которые помогают обучать и переквалифицировать безработных», - продолжила Юлия Свириденко.

Дополнение

Улучшены прогнозы и по основным отраслям экономики. Так, урожай зерновых и масличных культур будет больше, чем в прошлом году - экспорт ожидается не менее 50 млн тонн зерновых и масличных культур, а также - не менее 10 млн тонн масла и шрота.

Растет производство в металлургической промышленности, соответственно увеличивается и экспорт металлопродукции. Но общие объемы производства сейчас почти в четыре раза ниже, чем к 2022 году. Прогноз на этот год составляет – производство 6 млн тонн стали.

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«Я верю, что нам удастся улучшить экспортную логистику – преимущественно через дельту Дуная, Румынию и через безопасный коридор к портам Большой Одессы. Этим коридором уже воспользовались четыре судна, и мы ожидаем еще два прибывающих корабля. Перед сезоном большого экспорта, который начнется в ноябре с экспорта кукурузы, мы планируем ввести две схемы страхования – одну при поддержке украинского правительства и одну при поддержке ЕБРР. Мы делаем все возможное, чтобы снизить риски для экономики. И мы ожидаем, что бизнес начнет активнее работать в Украине, реализуя как краткосрочные, так и долгосрочные проекты», - рассказала Юлия Свириденко.

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По ее словам, следующие 4 года произойдет переход к быстрорастущей и ориентированной на будущее экономике. Так, в рамках Плана восстановления Украины Ukrainian Facility предусматриваются меры, которые позволят реализовать масштабные проекты в области «зеленой металлургии» и другие экологически чистые промышленные проекты, которые должны усилить интеграцию Украины в ЕС и на мировые рынки.

Украинские Национальные Новости

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