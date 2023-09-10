Всі кошти, які заробляє Україна, йдуть на оборону – Шмигаль

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“Всі кошти, які заробляє Україна, спрямовуються на армію. Наші партнери дають таку можливість, оскільки всі соціальні виплати та бюджетні платежі робляться за рахунок коштів партнерів. Надзвичайно вдячні їм за це”, — зазначив прем’єр-міністр України.

За словами Шмигаля, українська влада розширює інвестиції у вітчизняний військово-промисловий комплекс.

“Почну з того про що ми вже неодноразово говорили — це розвиток нашого військово-промислового комплексу. Інвестиції у цю галузь зі сторони держави вже сьогодні можна оцінювати в десятки мільярдів гривень. У майбутньому безумовно — це сотні мільярдів гривень для того, щоб розвивати, відновлювати, фактично робити потужним наш military-tech”, — сказав Шмигаль, додавши про важливість співпраці з міжнародними партнерами в цій сфері.

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