Все средства, которые зарабатывает Украина, идут на оборону - Шмыгаль

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“Все средства, которые зарабатывает Украина, направляются на армию. Наши партнеры дают такую возможность, поскольку все социальные выплаты и бюджетные платежи делаются за счет средств партнеров. Чрезвычайно благодарны им за это”, — отметил премьер-министр Украины.

По словам Шмыгаля, украинские власти расширяют инвестиции в отечественный военно-промышленный комплекс.

“Начну с того, о чем мы уже неоднократно говорили — это развитие нашего военно-промышленного комплекса. Инвестиции в эту отрасль со стороны государства уже сегодня можно оценивать в десятки миллиардов гривен. В будущем безусловно — это сотни миллиардов гривен для того, чтобы развивать, восстанавливать, фактически делать мощным наш military-tech”, — сказал Шмыгаль, добавив о важности сотрудничества с международными партнерами в этой сфере.

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