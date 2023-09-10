Все средства, которые зарабатывает Украина, идут на оборону - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Все средства, которые Украина самостоятельно зарабатывает, идут на финансирование потребностей обороны в приоритетном порядке, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает УНН.
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“Все средства, которые зарабатывает Украина, направляются на армию. Наши партнеры дают такую возможность, поскольку все социальные выплаты и бюджетные платежи делаются за счет средств партнеров. Чрезвычайно благодарны им за это”, — отметил премьер-министр Украины.
По словам Шмыгаля, украинские власти расширяют инвестиции в отечественный военно-промышленный комплекс.
“Начну с того, о чем мы уже неоднократно говорили — это развитие нашего военно-промышленного комплекса. Инвестиции в эту отрасль со стороны государства уже сегодня можно оценивать в десятки миллиардов гривен. В будущем безусловно — это сотни миллиардов гривен для того, чтобы развивать, восстанавливать, фактически делать мощным наш military-tech”, — сказал Шмыгаль, добавив о важности сотрудничества с международными партнерами в этой сфере.
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