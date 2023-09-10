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Все средства, которые зарабатывает Украина, идут на оборону - Шмыгаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Все средства, которые Украина самостоятельно зарабатывает, идут на финансирование потребностей обороны в приоритетном порядке, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает УНН.

Цитата

“Все средства, которые зарабатывает Украина, направляются на армию. Наши партнеры дают такую возможность, поскольку все социальные выплаты и бюджетные платежи делаются за счет средств партнеров. Чрезвычайно благодарны им за это”, — отметил премьер-министр Украины.

По словам Шмыгаля, украинские власти расширяют инвестиции в отечественный военно-промышленный комплекс.

“Начну с того, о чем мы уже неоднократно говорили — это развитие нашего военно-промышленного комплекса. Инвестиции в эту отрасль со стороны государства уже сегодня можно оценивать в десятки миллиардов гривен. В будущем безусловно — это сотни миллиардов гривен для того, чтобы развивать, восстанавливать, фактически делать мощным наш military-tech”, — сказал Шмыгаль, добавив о важности сотрудничества с международными партнерами в этой сфере.

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