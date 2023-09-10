До кінця року чекаємо зростання українського ВВП до 4% — Мінекономіки

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За даними Мінекономіки, попри втрату торік 29,6% ВВП Україні вдалося зберегти макрофінансову стабільність. Її забезпечили підтримка українських партнерів і політичні рішення уряду.

У 2023 році споживча інфляція сповільниться до 10,6%, а базова інфляція – до 9%. Це відбувається попри руйнування росією Каховської дамби та повернення до довоєнного рівня оподаткування пального.

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«Ми прогнозуємо, що у найближчі роки рівень інфляції продовжить сповільнюватись. Всі інституції переглядають прогнози росту ВВП в бік збільшення. Ми, Мінекономіки, очікуємо, що зростання в 2023 році буде ближче до 4%. Це більш оптимістичний прогноз, ніж у НБУ, який очікує зростання на рівні 2,9% ВВП», — розповіла Юлія Свириденко.

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За її словами, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% - у 2024 році та на 6,8% - у 2025 році. Але навіть попри такі оцінки економіка має більший потенціал для відновлення.

Також за прогнозами Міністерства економіки, рівень безробіття цього року знизиться до 19%, а у 2024-2025 роках – до 16,9% і 14,4% відповідно.

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«Ключовим фактором високого рівня безробіття є ситуація, коли безробітним бракує навичок, необхідних роботодавцям. Тому ми багато інвестуємо в заклади, які допомагають навчати та перекваліфіковувати безробітних», - продовжила Юлія Свириденко.

Доповнення

Покращено прогнози і щодо основних галузей економіки. Так, урожай зернових та олійних культур буде більшим, ніж торік - експорт очікується не менше 50 млн тонн зернових і олійних культур, а також - не менше 10 млн тонн олії і шроту.

Зростає виробництво в металургійній промисловості, відповідно збільшується і експорт металопродукції. Але загальні обсяги виробництва зараз майже в чотири рази нижчі, ніж до 2022 року. Прогноз на цей рік складає – виробництво 6 млн тонн сталі.

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«Я вірю, що нам вдасться покращити експортну логістику – переважно через дельту Дунаю, Румунію та через безпечний коридор до портів Великої Одеси. Цим коридором вже скористались чотири судна, і ми очікуємо ще два кораблі, що прибувають. Перед сезоном великого експорту, який розпочнеться в листопаді з експорту кукурудзи, ми плануємо запровадити дві схеми страхування – одну за підтримки українського уряду та одну за підтримки ЄБРР. Ми робимо все можливе, щоб знизити ризики для економіки. І ми очікуємо, що бізнес почне активніше працювати в Україні, реалізуючі як короткострокові, так і в довгострокові проекти», - розповіла Юлія Свириденко.

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За її словами, наступні 4 роки відбудеться перехід до швидкозростаючої та орієнтованої на майбутнє економіки. Так, в рамках Плану відновлення України Ukrainian Facility передбачаються заходи, які дозволять реалізувати масштабні проекти в галузі «зеленої металургії» та інші екологічно чисті промислові проекти, які мають посилити інтеграцію України в ЄС та на світові ринки.