К концу 2018 Украина должна покупать в РФ не менее 5 млрд куб. газа - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Согласно решению Стокгольмского арбитража Украина должна до конца 2018 покупать в России не менее 5 млрд кубометров газа. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила народный депутат Украины Вадим Денисенко, передает УНН.
"Победы Газпрома:" Нафтогаз "должен заплатить около 2 млрд долларов за газ, который мы брали в России в конце 2013 года и во втором квартале 2014 г, и к 2018 году мы должны покупать в РФ не менее 5 млрд кубометров газа", - написал Денисенко.
В то же время, парламентарий добавил, что среди "побед" Украины является отмена "привязки к цене нефти".
"Победы Украина: нет привязки к цене нефти; отменен запрет на реэкспорт; сокращение объемов "take-or-pay" (бери или плати - ред.) и снижение цены (было 485 долл., стало 352 долл.)", - резюмировал Денисенко.
Напомним, что "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж в иске против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.