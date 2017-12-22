До кінця 2018 Україна повинна купувати у РФ не менше 5 млрд куб. газу – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Згідно із рішенням Стокгольмського арбітражу Україна повинна до кінця 2018 року купувати у Росії не менше 5 мільярдів кубометрів газу. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила народний депутат України Вадим Денисенко, передає УНН.
“Перемоги Газпрома: "Нафтогаз" має заплатити близько 2 млрд доларів за газ, який ми брали в Росії наприкінці 2013-го і у другому кварталі 2014 роках, та до 2018 року ми маємо купувати у РФ не менше 5 млрд кубометрів газу”, — написав Денисенко.
В той же час, парламентар додав, що серед “перемог” України є відміна “прив’язки до ціни нафти”.
“Перемоги України: немає прив’язки до ціни нафти; відмінено заборону на реекспорт; скорочення обсягів „take-or-pay“ (бери або плати — ред.) та зниження ціни (було 485 дол., стало 352дол.)”, — резюмував В. Денисенко.
Нагадаємо, що “Нафтогаз України” виграв арбітраж у позові проти “Газпрому” за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.