В Канаду прибыл еще один самолет с украинскими беженцами

Детали



Как отметили, самолет прибыл из Польши, на его борту находились 187 украинских беженцев. Все расходы на перелет взяло на себя провинциальное правительство.

"С учетом этой воздушной перевозки, около 700 украинцев прибыли воздушным транспортом. Вместе с 800 украинцами, прибывшими другими путями, с марта более 1500 украинцев обосновались в 36 громадах Ньюфаундленда и Лабрадора", - говорится в ведомстве.

Всем украинцам предоставили разрешение на экстренную туристическую визу, позволяющую жить и работать в Канаде до трех лет. Украинцы, прибывающие в Ньюфаундленд и Лабрадор по экстренной туристической визе, также получают план медицинского обслуживания и перечень лекарств. Кроме того, в провинции разрешено заменить украинские водительские права.

Напомним

В 2025 году Канада планирует принять 500 000 иммигрантов, чтобы обеспечить экономическое процветание страны