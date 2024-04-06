До июля союзники могут согласовать создание фонда для поддержки Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что до следующего саммита Альянса, который состоится в июле, союзники по блоку согласуют создание нового многолетнего фонда поддержки Украины. Об этом Столтенберг рассказал в интервью BBC, передает УНН.

Детали

По его словам, военная поддержка является жизненно важной, чтобы вытеснить российские войска из Украины и заставить лидера рф Владимира Путина отказаться от своих целей по ее оккупации.

В последние дни глава НАТО пытался убедить другие страны выделить больше денег на военные действия в Украине в надежде на пятилетний фонд в 100 миллиардов евро (86 миллиардов фунтов стерлингов). Он сказал, что уверен, что достигнет соглашения к июлю, несмотря на то, что некоторые страны выражали колебания на этой неделе - говорится в интервью.

Он отметил, что долгосрочная поддержка Киева жизненно важна и сейчас, в период восстановления Украины после войны.

Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, мы должны поддерживать Украину в течение многих лет, строить ее оборону, чтобы сдерживать будущую агрессию - уверен Генсек НАТО.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг вынес на обсуждение вопрос создания фонда, чтобы сделать помощь Украине более долгосрочной и надежной - даже в случае, если поддержка США уменьшится.

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