До июля союзники могут согласовать создание фонда для поддержки Украины - Столтенберг

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  139415 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  143082 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  142693 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  133382 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  106693 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125970 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118048 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119666 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111887 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101214 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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До июля союзники могут согласовать создание фонда для поддержки Украины - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО ожидает, что до следующего саммита НАТО в июле союзники договорятся о создании нового многолетнего фонда размером 100 миллиардов евро для оказания долгосрочной военной поддержки Украине.

Война •   •  5388 просмотра
До июля союзники могут согласовать создание фонда для поддержки Украины - Столтенберг

Украинские десантники отбили, вероятно, одну из самых массированных атак на Авдеевском направлении - Генштаб

Украинские военные отбили одну из самых массированных российских атак на Авдеевском направлении, уничтожив 36 танков, в том числе современный Т-90, и 11 бронетранспортеров, которые пытались прорваться через украинские позиции.

Война •   •  6543 просмотра
Украинские десантники отбили, вероятно, одну из самых массированных атак на Авдеевском направлении - Генштаб

Поврежденные частные дома: россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией

Российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив здания в Никополе и близлежащих селах, но обошлось без жертв.

Общество •   •  7309 просмотра
Поврежденные частные дома: россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией

Беспилотники из второстепенных средств, как считалось в начале вторжения, должны стать приоритетными: в Ассоциации школ БПЛА рассказали об обучении пилотов

Главное для будущего оператора дронов - желание учиться и уничтожать врага.

Общество •   •  10486 просмотра
Беспилотники из второстепенных средств, как считалось в начале вторжения, должны стать приоритетными: в Ассоциации школ БПЛА рассказали об обучении пилотов

россияне свозят детей с оккупированных территорий на пропагандистский форум в москву - Центр нацсопротивления

Детей с временно оккупированных территорий Украины свозят в Москву на очередной пропагандистский форум, направленный на оправдание нацистской политики кремля, организованный кремлевским "Первым движением" в мае, а коллаборационисты составляют списки подростков для участия в нем.

Война •   •  12902 просмотра
россияне свозят детей с оккупированных территорий на пропагандистский форум в москву - Центр нацсопротивления

Войска рф ударили авиацией по трем населенным пунктам Харьковщины - ОВА

6 апреля россияне обстреляли управляемыми авиабомбами три населенных пункта в Харьковском районе, повредив магазин, котельную, частный дом и хозяйственную постройку.

Война •   •  11732 просмотра
Войска рф ударили авиацией по трем населенным пунктам Харьковщины - ОВА

"Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины": посол США отреагировала на ночной удар по Харькову

Ночная атака россии на Харьков, второй по величине город Украины, привела к гибели 7 мирных жителей, ранению 11, повреждению домов и школ, что заставило посла США в Украине призвать к срочной поддержке Киева.

Война •   •  14434 просмотра
"Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины": посол США отреагировала на ночной удар по Харькову

Президент Зеленский на Черниговщине встретился с делегацией Конгресса США: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Черниговской области, обсудил ситуацию на фронте, потребности армии, депортацию украинских детей и призвал США как можно быстрее принять решение о дальнейшем пакете поддержки Украины.

Война •   •  14655 просмотра
Президент Зеленский на Черниговщине встретился с делегацией Конгресса США: о чем говорили

В Румынии при участии стран НАТО пройдут военные учения "Морской щит 24", в которых примут участие Молдова и Грузия

Более 2200 военнослужащих из 12 стран-членов и партнеров НАТО примут участие в учениях "Морской щит - 24", которые состоятся в Румынии с 8 по 21 апреля и будут включать морские и речные операции в Черноморском регионе.

Новости Мира •   •  12520 просмотра
В Румынии при участии стран НАТО пройдут военные учения "Морской щит 24", в которых примут участие Молдова и Грузия

"Комната 222": в столице можно посетить проект, соединивший живопись и рок-музыку

Рок-группа "222", состоящая из художников, реализовала проект "Комната 222", где участники соединили свои художественные работы с рок-песнями в собственном исполнении, посвященный украинскому художнику Антону Яковенко, который отдал жизнь на фронте, защищая свою Родину.

Культура •   •  12752 просмотра
"Комната 222": в столице можно посетить проект, соединивший живопись и рок-музыку