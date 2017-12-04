Во Францию хотели вывезти запчасти к военным самолётам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В пункте пропуска "Борисполь" работники ГФС и СБУ изъяли составные части к военно-транспортным самолетам и вертолетам, которые перемещались незаконно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Киевской области.
"Таможенники имели достаточно оснований для проверки одного из международных экспресс-отправлений, которые перемещались международной курьерской службой из Украины во Францию. Таким образом, в одном из грузовых мест этого отправления была обнаружена картонная коробка, в которой находились два металлических предмета цилиндрической формы с соответствующей маркировкой. Никаких сведений об указанной коробке с соответствующей маркировкой и предметах, которые в ней находились, в товаросопроводительных документах не было", - говорится в сообщении.
Согласно заключению относительно предварительной экспертизы товара в области государственного экспортного контроля, установлено, что эти предметы являются выключателями коррекции, предназначенные для использования как составная часть системы измерения углов атаки и сигнализации перегрузок самолетов и вертолетов.
"Этот тип имущества предназначен для использования на военно-транспортных, транспортных (специальных) самолетах типа Ан-26, Ан-12Б, Ан-32 различных модификаций, а также на транспортных (специальных) вертолетах Ка-32Т, Ка-32С, военных вертолетах Ка 27", - добавили в ГФС.
Сообщается, что указанное свидетельствует о том, что отечественным предприятием-отправителем совершены действия на перемещение выключателей коррекции через таможенную границу Украины с представлением как основания для перемещения товаров документов, содержащих ложные сведения. Поэтому, по данным ведомства, совершены действия на пересылку товаров в международных экспресс-отправлениях, запрещенных к такой пересылке.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Предметы изъяты до вынесения судом решения по делу.
Напомним, украинец хотел провезти из Молдовы запчасти к военного самолета.