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Во Францию ​​хотели вывезти запчасти к военным самолётам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В пункте пропуска "Борисполь" работники ГФС и СБУ изъяли составные части к военно-транспортным самолетам и вертолетам, которые перемещались незаконно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Киевской области.

"Таможенники имели достаточно оснований для проверки одного из международных экспресс-отправлений, которые перемещались международной курьерской службой из Украины во Францию. Таким образом, в одном из грузовых мест этого отправления была обнаружена картонная коробка, в которой находились два металлических предмета цилиндрической формы с соответствующей маркировкой. Никаких сведений об указанной коробке с соответствующей маркировкой и предметах, которые в ней находились, в товаросопроводительных документах не было", - говорится в сообщении.

Согласно заключению относительно предварительной экспертизы товара в области государственного экспортного контроля, установлено, что эти предметы являются выключателями коррекции, предназначенные для использования как составная часть системы измерения углов атаки и сигнализации перегрузок самолетов и вертолетов.

"Этот тип имущества предназначен для использования на военно-транспортных, транспортных (специальных) самолетах типа Ан-26, Ан-12Б, Ан-32 различных модификаций, а также на транспортных (специальных) вертолетах Ка-32Т, Ка-32С, военных вертолетах Ка 27", - добавили в ГФС.

Сообщается, что указанное свидетельствует о том, что отечественным предприятием-отправителем совершены действия на перемещение выключателей коррекции через таможенную границу Украины с представлением как основания для перемещения товаров документов, содержащих ложные сведения. Поэтому, по данным ведомства, совершены действия на пересылку товаров в международных экспресс-отправлениях, запрещенных к такой пересылке.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Предметы изъяты до вынесения судом решения по делу.

Напомним, украинец хотел провезти из Молдовы запчасти к военного самолета.

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