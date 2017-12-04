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До Франції хотіли вивезти запчастини до військових літаків

До Франції хотіли вивезти запчастини до військових літаків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У пункті пропуску "Бориспіль" працівники ДФС і СБУ вилучили складові частини до військово-транспортних літаків і вертольотів, які переміщувалися незаконно. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Київській області.

"Митники мали достатньо підстав для перевірки одного з міжнародних експрес-відправлень, які переміщувались міжнародною кур’єрською службою з України до Франції. Таким чином, в одному з вантажних місць цього відправлення було виявлено картонну коробку, в якій знаходилися два металевих предмета циліндричної форми з відповідним маркуванням. Жодних відомостей про зазначену коробку з відповідним маркуванням та предмети, які в ній знаходились, в товаросупровідних документах не було", - йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком щодо попередньої експертизи товару у галузі державного експортного контролю, встановлено, що ці предмети є вимикачами корекції, які призначено для використання як складова частина системи вимірювання кутів атаки і сигналізації перевантажень літаків і вертольотів.

"Цей тип майна призначений для використання на військово-транспортних, транспортних (спеціальних) літаках типу Ан-26, Ан-12Б, Ан-32 різних модифікацій, а також на транспортних (спеціальних) вертольотах Ка-32Т, Ка-32С, військових вертольотах Ка-27", - додали у ДФС.

Вказано, що зазначене свідчить про те, що вітчизняним підприємством-відправником вчинено дії на переміщення вимикачів корекції через митний кордон України з поданням як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості. Тож, за даними відомства, вчинено дії на пересилання товарів в міжнародних експрес-відправленнях, заборонених до такого пересилання.

Складено протокол про порушення митних правил. Предмети вилучено до винесення судом рішення у справі.

Нагадаємо, українець хотів провезти з Молдови запчастини до військового літака.

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