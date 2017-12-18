К финалу ЛЧ в Киеве на Крещатике обустроят фан-зону

"Фан-зона будет на Крещатике. Она будет простираться от улицы Городецкого до улицы Богдана Хмельницкого. Ее открытие состоится 24 мая. А уже 25 мая там пройдет традиционный "Матч звезд". На мини-поле выйдут известные футболисты. Фан-роза, по предварительным прогнозам, будет работать 4 дня. Ведь финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА - это событие, которое само по себе не растянута во времени", - подчеркнул Странников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве презентовали логотипы и кубки финала Лиги Чемпионов УЕФА 2018

По словам депутата, Киев ожидает до 100 тыс. иностранных туристов. Мощности аэропортов "Борисполь" и "Киев" позволяют принять в сутки 47 тыс. гостей из-за границы. К тому же будут привлечены чартерные рейсы и лоукосты. Следовательно, никаких сложностей с прибытием туристов не будет. Не должно проблем и с размещением в гостиницах столицы.

"Так как сам финал - это, по сути, событие одного дня, то многие туристы приедут исключительно на игру. По предварительным подсчетам, 40 тыс. иностранцев не останутся в Киеве дольше чем на один день. Поэтому проблем с размещением в гостиницах не будет", - отметил депутат.

Напомним, 24 и 26 мая 2018 Киев будет принимать финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов УЕФА.