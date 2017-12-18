К финалу ЛЧ в Киеве на Крещатике обустроят фан-зону

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95581 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101380 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101751 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115488 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103019 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105649 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112547 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117216 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123034 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134736 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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К финалу ЛЧ в Киеве на Крещатике обустроят фан-зону

К финалу ЛЧ в Киеве на Крещатике обустроят фан-зону

Киев  •  УНН

 • 14116 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В финал Лиги Чемпионов УЕФА 2017-2018, который пройдет 26 мая в Киеве, на Крещатике будет обустроена фан-зона. Об этом заявил председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, лидер фракции "Солидарность" Андрей Странников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу фракции в Киевсовете.

"Фан-зона будет на Крещатике. Она будет простираться от улицы Городецкого до улицы Богдана Хмельницкого. Ее открытие состоится 24 мая. А уже 25 мая там пройдет традиционный "Матч звезд". На мини-поле выйдут известные футболисты. Фан-роза, по предварительным прогнозам, будет работать 4 дня. Ведь финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА - это событие, которое само по себе не растянута во времени", - подчеркнул Странников.

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По словам депутата, Киев ожидает до 100 тыс. иностранных туристов. Мощности аэропортов "Борисполь" и "Киев" позволяют принять в сутки 47 тыс. гостей из-за границы. К тому же будут привлечены чартерные рейсы и лоукосты. Следовательно, никаких сложностей с прибытием туристов не будет. Не должно проблем и с размещением в гостиницах столицы.

"Так как сам финал - это, по сути, событие одного дня, то многие туристы приедут исключительно на игру. По предварительным подсчетам, 40 тыс. иностранцев не останутся в Киеве дольше чем на один день. Поэтому проблем с размещением в гостиницах не будет", - отметил депутат.

Напомним, 24 и 26 мая 2018 Киев будет принимать финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов УЕФА.

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