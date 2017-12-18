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До фіналу ЛЧ у Києві на Хрещатику облаштують фан-зону

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. До фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2017-2018, який пройде 26 травня у Києві, на Хрещатику буде облаштована фан-зона. Про це заявив голови постійної комісії Київради з питань бюджету, лідер фракції "Солідарність" Андрій Странніков, передає УНН з посиланням на прес-службу фракції у Київраді.

“Фан-зона буде на Хрещатику. Вона простягатиметься від вулиці Городецького до вулиці Богдана Хмельницького. ЇЇ відкриття відбудеться 24 травня. А уже 25 травня там пройде традиційний „Матч зірок“. На міні-поле вийдуть відомі футболісти. Фан-роза, за попередніми прогнозами, працюватиме 4 дні. Адже фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА — це подія, яка сама по собі не розтягнута у часі”, — наголосив Странніков.

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За словами депутата, Київ очікує до 100 тисяч іноземних туристів. Потужності аеропортів “Бориспіль” та “Київ” дозволяють прийняти на добу 47 тисяч гостей із-за кордону. До того ж будуть залучені чартерні рейси та лоукости. Відтак, жодних складнощів з прибуттям туристів не буде. Не має бути проблем і з розміщенням в готелях столиці.

“Так як сам фінал — це, по-суті, подія одного дня, то багато туристів приїдуть винятково на гру. За попередніми підрахунками, 40 тисяч іноземців не залишаться в Києві довше ніж на один день. Відтак проблем з розміщеннях у готелях не буде”, — зауважив депутат.

Нагадаємо, 24 та 26 травня 2018 року Київ прийматиме фінальні матчі жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА.

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