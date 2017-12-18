До фіналу ЛЧ у Києві на Хрещатику облаштують фан-зону

КИЇВ. 18 грудня. УНН. До фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2017-2018, який пройде 26 травня у Києві, на Хрещатику буде облаштована фан-зона. Про це заявив голови постійної комісії Київради з питань бюджету, лідер фракції "Солідарність" Андрій Странніков, передає УНН з посиланням на прес-службу фракції у Київраді.