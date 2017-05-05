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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ко Дню Победы в "ДНР" запланировали автопробег

Киев • УНН

 • 9519 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Ко Дню Победы в "ДНР" с целью "усиления боевого духа" запланировано автопробег. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационный сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

Ко Дню Победы в "ДНР" запланировали автопробег

"В частности, 9 мая с.г. запланировано проведение автопробега вдоль линии фронта, который будет проведен с целью "поднятия боевого духа армии ДНР". В мероприятии планируется использовать около 60 военных автомобилей, в т.ч. российскую военную технику, которая сейчас дислоцируется в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Также речь идет о выявлении "министерством государственной безопасности" механизма "контрабандных поставок" с РФ в "ДНР" товаров через контролируемый "ДНР" участок российско-украинской границы. В частности, контрабандистами были поддельные печати соответствующих "органов власти ДНР", что позволяло беспрепятственно перемещать товары через границу. В настоящее время "МГБ ДНР" активно занимается поиском указанных лиц и рассматривает версию их причастности к "террористической деятельности" на территории "ДНР/ЛНР".

Как сообщал УНН, Россия готовит провокации на востоке и юге Украины в начале мая.

Украинские Национальные Новости

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