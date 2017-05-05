Ко Дню Победы в "ДНР" запланировали автопробег

"В частности, 9 мая с.г. запланировано проведение автопробега вдоль линии фронта, который будет проведен с целью "поднятия боевого духа армии ДНР". В мероприятии планируется использовать около 60 военных автомобилей, в т.ч. российскую военную технику, которая сейчас дислоцируется в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Также речь идет о выявлении "министерством государственной безопасности" механизма "контрабандных поставок" с РФ в "ДНР" товаров через контролируемый "ДНР" участок российско-украинской границы. В частности, контрабандистами были поддельные печати соответствующих "органов власти ДНР", что позволяло беспрепятственно перемещать товары через границу. В настоящее время "МГБ ДНР" активно занимается поиском указанных лиц и рассматривает версию их причастности к "террористической деятельности" на территории "ДНР/ЛНР".

Как сообщал УНН, Россия готовит провокации на востоке и юге Украины в начале мая.