До Дня Перемоги у “ДНР” запланували автопробіг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. До Дня Перемоги у “ДНР” з метою "підсилення бойового духу" заплановано автопробіг. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Зокрема, 9 травня ц.р. заплановано проведення автопробігу уздовж лінії фронту, який буде проведено з метою "підняття бойового духу армії ДНР“. У зазначеному заході планується використовувати близько 60 військових автомобілів, в т.ч. російської військової техніки, яка зараз дислокується в Ростовській області”, — йдеться у повідомленні.
Також йдеться про виявлення “міністерством державної безпеки” механізму “контрабандних поставок” з РФ в “ДНР” товарів через контрольований “ДНР” ділянку російсько-українського кордону. Зокрема, контрабандистами були підроблені печатки відповідних “органів влади ДНР”, що дозволяло безперешкодно переміщати товари через кордон. В даний час “МДБ ДНР” активно займається пошуком зазначених осіб і розглядає версію їх причетності до “терористичної діяльності” на території “ДНР/ЛНР”.
Як передавав УНН, Росія готує провокації на сході і півдні України на початку травня.