Ко Дню Независимости Украины в 24 странах мира пройдет кампания #IndependenceInMyHeart

Детали

В 53 городах США, Канады, Австралии, стран Европы и Азии люди выйдут на улицы, чтобы привлечь внимание к борьбе Украины, которая непрерывно длится уже полгода.

Главным организатором вступил Украинский центр безопасности и сотрудничества Communities Army Of Ukraine Underdog Ukraine.

Напомним

На следующей неделе произойдут такие события, как:

День государственного флага Украины – 23 августа;

Крымская платформа – 23 августа;

День Независимости Украины – 24 августа.