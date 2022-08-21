Ко Дню Независимости Украины в 24 странах мира пройдет кампания #IndependenceInMyHeart
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Ко Дню Независимости Украины в 24 странах мира пройдет кампания #IndependenceInMyHeart. Об этом информирует УНН.
Детали
В 53 городах США, Канады, Австралии, стран Европы и Азии люди выйдут на улицы, чтобы привлечь внимание к борьбе Украины, которая непрерывно длится уже полгода.
Главным организатором вступил Украинский центр безопасности и сотрудничества Communities Army Of Ukraine Underdog Ukraine.
Напомним
На следующей неделе произойдут такие события, как:
День государственного флага Украины – 23 августа;
Крымская платформа – 23 августа;
День Независимости Украины – 24 августа.