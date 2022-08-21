До Дня Незалежності України у 24 країнах світу пройде кампанія #IndependenceInMyHeart

Деталі

У 53 містах США, Канади, Австралії, країн Європи та Азії люди вийдуть на вулиці, щоб привернути увагу до боротьби України, що безперервно триває вже пів року.

Головним організатором вступив Український центр безпеки та співпраці Communities Army Of Ukraine Underdog Ukraine.

Нагадаємо

Наступного тижня відбудуться такі події як:

День державного прапора України – 23 серпня;

Кримська платформа – 23 серпня;

День Незалежності України – 24 серпня.