В девятый пакет санкций ЕС против рф предлагают внести 180 новых позиций - Politico

Детали

По данным издания, в минувшие выходные представители Еврокомиссии провели переговоры со странами-членами ЕС, на фоне активизации подготовки девятого пакета санкций против россии.

"Среди обсуждаемых мер - нацеливание на 180 новых позиций, касающихся технологического, финансового и медиа-секторов", - пишет издание.

Несколько дипломатов заявили, что они "уверены, что соглашение может быть достигнуто относительно быстро, возможно, накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе".

Напомним

Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против рф.