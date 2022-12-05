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В девятый пакет санкций ЕС против рф предлагают внести 180 новых позиций - Politico

В девятый пакет санкций ЕС против рф предлагают внести 180 новых позиций - Politico

Киев • УНН

 • 824710 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Еврокомиссия и представители стран ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против россии, в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По данным издания, в минувшие выходные представители Еврокомиссии провели переговоры со странами-членами ЕС, на фоне активизации подготовки девятого пакета санкций против россии.

"Среди обсуждаемых мер - нацеливание на 180 новых позиций, касающихся технологического, финансового и медиа-секторов", - пишет издание.

Несколько дипломатов заявили, что они "уверены, что соглашение может быть достигнуто относительно быстро, возможно, накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе".

Напомним

Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против рф.

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