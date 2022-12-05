До дев'ятого пакету санкцій ЄС проти рф пропонують внести 180 нових позицій - Politico

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За даними видання, минулими вихідними представники Єврокомісії провели переговори з країнами-членами ЄС, на тлі активізації підготовки дев'ятого пакету санкцій проти росії.

"Серед заходів, що обговорюються, - націлювання на 180 нових позицій, що стосуються технологічного, фінансового та медіа-секторів", - пише видання.

Декілька дипломатів заявили, що вони "впевнені, що угода може бути досягнута відносно швидко, можливо, напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ та саміту ЄС наступного тижня".

Нагадаємо

Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти рф.