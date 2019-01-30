В госреестр внесут данные о лицензиях компаний

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КИЕВ. 30 января. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Порядок, определяющий механизм внесения в Единый государственный реестр субъектов хозяйствования информацию о лицензиях и другие разрешительные документы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли.

"30 января Кабинет Министров утвердил инициированный и разработанный Минэкономразвития Порядок, определяющий механизм внесения в Единый государственный реестр субъектов хозяйствования (ЕГР) информации о лицензиях и разрешительные документы, выдаваемые соответствующими органами власти", - говорится в сообщении.

Так, порядок внесения сведений о лицензировании вида хозяйственной деятельности, документы разрешительного характера в ЕГР обеспечивает наличие в Реестре исчерпывающей информации о субъектах хозяйствования и их деятельность, в том числе о полученных лицензиях, документы разрешительного характера, декларации.

"Утвержденный Правительством Порядок позволит интегрировать в Единый государственный реестр информацию из десятков реестров различных органов власти. Это значительно упростит поиск информации и сведений о субъектах хозяйствования и их деятельность как для органов государственной власти, например при предоставлении административных услуг, а также потребителям при заключении с ними юридических договоров", - отметил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Также в МЭРТ отметили, что принятие и имплементация Порядка - один из завершающих этапов перевода лицензионных и разрешительных процедур из бумажной в электронную форму.

Напомним, Кабмин утвердил запуск Государственного реестра импортозамещения в ОПК.

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