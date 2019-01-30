В Україні запускають Реєстр імпортозаміщення в ОПК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кабінет міністр України затвердив запуск Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі, передає УНН.
"30 січня Кабінет міністрів затвердив розроблений Мінекономрозвитку Порядок формування та ведення Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі (ОПК). Проект відповідної постанови розроблений з метою активізації процесів імпортозаміщення і розвитку кооперації підприємств ОПК України", - йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку.
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Реалізація проекту дозволить сформувати єдину базу даних виробників і користувачів продукції оборонного призначення, поставки якої в Україну повністю або частково зупинені.
Нагадаємо, "Антонов" виконує імпортозаміщення комплектуючих "Руслан" .