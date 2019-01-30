В Украине запускают Реестр импортозамещения в ОПК
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Кабинет министр Украины утвердил запуск Государственного реестра импортозамещения и кооперации в оборонно-промышленном комплексе, передает УНН.
"30 января Кабинет министров утвердил разработанный Минэкономразвития Порядок формирования и ведения Государственного реестра импортозамещения и кооперации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Проект соответствующего постановления разработан с целью активизации процессов импортозамещения и развития кооперации предприятий ОПК Украины", - говорится в сообщении Минэкономразвития.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине будет работать комиссия по импортозамещению в оборонном комплексе
Реализация проекта позволит сформировать единую базу данных производителей и пользователей продукции оборонного назначения, поставки которой в Украину полностью или частично остановлены.
Напомним, "Антонов" выполняет импортозамещения комплектующих "Руслан".