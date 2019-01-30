В Украине запускают Реестр импортозамещения в ОПК

"30 января Кабинет министров утвердил разработанный Минэкономразвития Порядок формирования и ведения Государственного реестра импортозамещения и кооперации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Проект соответствующего постановления разработан с целью активизации процессов импортозамещения и развития кооперации предприятий ОПК Украины", - говорится в сообщении Минэкономразвития.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине будет работать комиссия по импортозамещению в оборонном комплексе



Реализация проекта позволит сформировать единую базу данных производителей и пользователей продукции оборонного назначения, поставки которой в Украину полностью или частично остановлены.



Напомним, "Антонов" выполняет импортозамещения комплектующих "Руслан".