До держреєстру внесуть дані про ліцензії компаній

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Порядок, який визначає механізм внесення у Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання інформацію про ліцензії та інші дозвільні документи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

"30 січня Кабінет Міністрів затвердив ініційований та розроблений Мінекономрозвитку Порядок, який визначає механізм внесення до Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання (ЄДР) інформації про ліцензії та дозвільні документи, що видаються відповідними органами влади", - йдеться в повідомленні.

Так, порядок внесення відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру до ЄДР забезпечує наявність в Реєстрі вичерпної інформації про суб’єктів господарювання та їхню діяльність, в тому числі про отримані ліцензії, документи дозвільного характеру, декларації.

"Затверджений Урядом Порядок дозволить інтегрувати в Єдиний державний реєстр інформацію з десятків реєстрів різних органів влади. Це значно спростить пошук інформації та відомостей про суб’єктів господарювання та їхню діяльність як для органів державної влади, наприклад при наданні адміністративних послуг, а також споживачам при укладанні з ними юридичних договорів", - зазначив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Також у МЕРТ зазначили, що прийняття та імплементація Порядку - один із завершальних етапів переведення ліцензійних та дозвільних процедур з паперової в електронну форму.

Нагадаємо, Кабмін затвердив запуск Державного реєстру імпортозаміщення в ОПК.

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