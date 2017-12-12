К члену Меджлиса в Крыму прошли с обысками
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. У члена регионального Меджлиса крымскотатарского народа Ибраима Османова в аннексированном Крыму проходят обыски, его сына задержали. Об этом сообщает сообщество Крымская солидарность в Facebook, передает УНН.
"В селе Урожайное Советского района в доме крымскотатарского активиста Ибраима Османова в данный момент проходит обыск. Поступают сообщения о том, что Ибраим активно посещал все судебные заседания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обыск начался в 7:00. "Ищут наркотики. Обыск идёт сразу в двух соседних домах. Самого Ибраима Османова нет дома", - добавили в сообществе.
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"Ибраим Османов - председатель Урожайненского Меджлиса и член регионального Меджлиса", - говорится в сообщении.
Указано, что постановление выписали на сына Ибраима Османова - Рустема.
"Сына Ибраима - Рустема Османова увезли. Со слов Заира Смедля, в Симферополь", - отметили в сообществе.
Напомним, ФСБ проводит в Крыму широкомасштабную спецоперацию против крымских татар.