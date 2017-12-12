К члену Меджлиса в Крыму прошли с обысками

"В селе Урожайное Советского района в доме крымскотатарского активиста Ибраима Османова в данный момент проходит обыск. Поступают сообщения о том, что Ибраим активно посещал все судебные заседания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыск начался в 7:00. "Ищут наркотики. Обыск идёт сразу в двух соседних домах. Самого Ибраима Османова нет дома", - добавили в сообществе.

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"Ибраим Османов - председатель Урожайненского Меджлиса и член регионального Меджлиса", - говорится в сообщении.

Указано, что постановление выписали на сына Ибраима Османова - Рустема.

"Сына Ибраима - Рустема Османова увезли. Со слов Заира Смедля, в Симферополь", - отметили в сообществе.

Напомним, ФСБ проводит в Крыму широкомасштабную спецоперацию против крымских татар.