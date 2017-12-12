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До члену Меджлісу в Криму пройшли з обшуками

До члену Меджлісу в Криму пройшли з обшуками

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У члена регіонального Меджлісу кримськотатарського народу Ібраїма Османова в анексованому Криму проходять обшуки, його сина затримали. Про це повідомляє спільнота Кримська солідарність в Facebook, передає УНН.

"У селі Урожайне Радянського району в будинку кримськотатарського активіста Ібраїма Османова в даний момент проходить обшук. Надходять повідомлення про те, що Ібраїм активно відвідував всі судові засідання", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обшук розпочався о 7:00. "Шукають наркотики. Обшук йде відразу в двох сусідніх будинках. Самого Ібраїма Османова немає вдома", - додали у спільноті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна направила в ООН протест через чергову хвилю обшуків в Криму

"Ібраїм Османов - голова Урожайненського Меджлісу і член регіонального Меджлісу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що постанову виписали на сина Ібраїма Османова - Рустема.

"Сина Ібраїма - Рустема Османова відвезли. За словами Заїра Смедлі, до Сімферополя", - відзначили в спільноті.

Нагадаємо, ФСБ проводить в Криму широкомасштабну спецоперацію проти кримських татар.

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