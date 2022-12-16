До 8 тыс. долл. за человека: разоблачен канал по переправке уклонистов за границу под видом моряков

ukru
14:57 • 38373 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 103477 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 103328 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 97220 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 79470 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 109561 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135478 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122789 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136271 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117572 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 61047 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 111015 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 127684 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 124811 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109144 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 222674 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 253323 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 192252 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 198012 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 233516 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 49372 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 109144 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 116965 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 124712 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 139952 просмотра
Актуальное
До 8 тыс. долл. за человека: разоблачен канал по переправке уклонистов за границу под видом моряков

До 8 тыс. долл. за человека: разоблачен канал по переправке уклонистов за границу под видом моряков

Киев • УНН

 • 567824 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Одессе заблокирован канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Мужчин вывозили из Украины под видом моряков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.

Детали

В СБУ сообщают, что к организации нелегального трафика причастна глава местного общественного объединения моряков.

«Она предлагала потенциальным призывникам тайно уехать за пределы Украины, прикрываясь якобы работой на иностранных торговых судах. Для этого злоумышленница снабжала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе. Стоимость «услуг» составляла от 7 до 8 тыс. долл. с человека. Сумма зависела от обстоятельств и срочности «зарубежного» рейса», - сообщили в СБУ.

Для реализации сделки злоумышленница, как указано, создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец. Как установили в ходе расследования, именно он встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за побег за границу.

«Еще одним участником группы является руководитель местного учебного центра моряков, который использовал собственные связки в медучреждениях для оформления фальшивых справок о «состоянии здоровья». Готовый пакет фейковых документов «заказчики» получали от курьера», - сообщили в СБУ детали расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине разоблачили преступную группировку, предлагавшую уклонистам уехать в россию

Установлено, что для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно.

Однако сотрудники СБУ разоблачили преступный механизм и задокументировали получение фигурантами почти 8 тыс. долл. за изготовление «белого билета».

«В результате следственно-оперативных действий правоохранители задержали организатора группировки, ее близкого родственника и руководителя морского учебного центра. Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника и документация с доказательствами преступных действий, а также наличные, полученные преступным путем», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по:

• ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы);
• ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы