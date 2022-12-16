До 8 тыс. долл. за человека: разоблачен канал по переправке уклонистов за границу под видом моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Одессе заблокирован канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Мужчин вывозили из Украины под видом моряков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.
Детали
В СБУ сообщают, что к организации нелегального трафика причастна глава местного общественного объединения моряков.
«Она предлагала потенциальным призывникам тайно уехать за пределы Украины, прикрываясь якобы работой на иностранных торговых судах. Для этого злоумышленница снабжала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе. Стоимость «услуг» составляла от 7 до 8 тыс. долл. с человека. Сумма зависела от обстоятельств и срочности «зарубежного» рейса», - сообщили в СБУ.
Для реализации сделки злоумышленница, как указано, создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец. Как установили в ходе расследования, именно он встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за побег за границу.
«Еще одним участником группы является руководитель местного учебного центра моряков, который использовал собственные связки в медучреждениях для оформления фальшивых справок о «состоянии здоровья». Готовый пакет фейковых документов «заказчики» получали от курьера», - сообщили в СБУ детали расследования.
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Установлено, что для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно.
Однако сотрудники СБУ разоблачили преступный механизм и задокументировали получение фигурантами почти 8 тыс. долл. за изготовление «белого билета».
«В результате следственно-оперативных действий правоохранители задержали организатора группировки, ее близкого родственника и руководителя морского учебного центра. Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника и документация с доказательствами преступных действий, а также наличные, полученные преступным путем», - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства по:
• ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы);
• ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.