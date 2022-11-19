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В Україні викрили злочинне угруповання, яке пропонувало “ухилянтам” виїхати до росії

В Україні викрили злочинне угруповання, яке пропонувало “ухилянтам” виїхати до росії

Київ • УНН

 • 357775 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Служба безпеки України повідомила про знешкодження злочинного угруповання, яке пропонувало “ухилянтам” виїхати до росії, передає УНН.

Деталі

У ході слідчо-оперативних дій у декількох областях України нейтралізовано міжрегіональне злочинне угруповання, яке організувало нелегальні «трафіки».

Зловмисники пропонували потенційним призовникам приховано виїхати до Південного Кавказу або країн Євросоюзу через територію рф. «Ціна питання» становила від 2,5 до 8 тисяч доларів з клієнта.

За ці гроші зловмисники обіцяли вивезти до окупованого Криму через Запорізьку область, а далі “керченським мостом” до рф.

Для цього злочинці налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу фсб. Саме він за гроші мав забезпечувати безперешкодний «прохід» ухилянтів через російський кордон. Для комунікації з представником ворожої спецслужби використовували анонімні месенджери.

Ще один “маршрут”, який пропонували фігуранти, пролягав через прикордонні райони Сумської області. Для незаконного переправлення призовників планували використовувати “обхідні” шляхи поза контрольно-пропускними пунктами.

Також ще один канал нелегальної міграції проходив через західні регіони України. Щоб його реалізувати, зловмисники обіцяли оформити своїх клієнтів як водіїв агропромислових підприємств, які транспортують сільгосппродукцію до ЄС.

Співробітники СБУ задокументували факт злочинних дій, у тому числі передачу зловмисникам грошей за приховане вивезення до Євросоюзу двох ухилянтів.

Під час понад 20 обшуків за місцями перебування учасників угруповання у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності, зокрема мобільні телефони, які використовували у спілкуванні з ворогом.

Наразі шістьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

СБУ викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України. Слідчі встановили особи 12 представників створеної агресором "общественной палаты днр".

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