В Украине разоблачили преступную группировку, которая предлагала "уклонистам" выехать в рф

Детали

В ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, организовавшая нелегальные «трафики».

Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам скрыто выехать в Южный Кавказ или страны Евросоюза через территорию рф. «Цена вопроса» составляла от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента.

За эти деньги злоумышленники обещали вывезти в оккупированный Крым через Запорожскую область, а дальше “керченским мостом” в рф.

Для этого преступники наладили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения фсб. Именно он за деньги должен обеспечивать беспрепятственный «проход» уклонявшихся через российскую границу. Для коммуникации с представителем вражеской спецслужбы использовали анонимные мессенджеры.

Еще один “маршрут”, который предлагали фигуранты, пролегал через приграничные районы Сумской области. Для незаконной переправки призывников планировали использовать “обходные” пути вне контрольно-пропускных пунктов.

Также еще один канал нелегальной миграции проходил через западные регионы Украины. Чтобы его реализовать, злоумышленники обещали оформить своих клиентов в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию в ЕС.

Сотрудники СБУ задокументировали факт преступных действий, в том числе передачу злоумышленникам денег за скрытый вывоз в Евросоюз двух уклонистов.

Во время более 20 обысков по местам нахождения участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности, в том числе мобильные телефоны, которые использовали в общении с врагом.

В настоящее время шести участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

СБУ разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины. Следователи установили личности 12 представителей созданной агрессором "общественной палаты днр".