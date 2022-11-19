В Украине разоблачили преступную группировку, которая предлагала "уклонистам" выехать в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила об обезвреживании преступной группировки, которая предлагала “уклонистам” выехать в россию, передает УНН.
Детали
В ходе следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, организовавшая нелегальные «трафики».
Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам скрыто выехать в Южный Кавказ или страны Евросоюза через территорию рф. «Цена вопроса» составляла от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента.
За эти деньги злоумышленники обещали вывезти в оккупированный Крым через Запорожскую область, а дальше “керченским мостом” в рф.
Для этого преступники наладили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения фсб. Именно он за деньги должен обеспечивать беспрепятственный «проход» уклонявшихся через российскую границу. Для коммуникации с представителем вражеской спецслужбы использовали анонимные мессенджеры.
Еще один “маршрут”, который предлагали фигуранты, пролегал через приграничные районы Сумской области. Для незаконной переправки призывников планировали использовать “обходные” пути вне контрольно-пропускных пунктов.
Также еще один канал нелегальной миграции проходил через западные регионы Украины. Чтобы его реализовать, злоумышленники обещали оформить своих клиентов в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию в ЕС.
Сотрудники СБУ задокументировали факт преступных действий, в том числе передачу злоумышленникам денег за скрытый вывоз в Евросоюз двух уклонистов.
Во время более 20 обысков по местам нахождения участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности, в том числе мобильные телефоны, которые использовали в общении с врагом.
В настоящее время шести участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Дополнение
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