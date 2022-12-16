До 8 тис. дол. за людину: викрито канал з переправки ухилянтів за кордон під виглядом моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Одесі заблоковано канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. Чоловіків вивозили з України під виглядом моряків. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Служби безпеки України.
Деталі
У СБУ повідомляють, що до організації нелегального трафіку причетна очільниця місцевого громадського об’єднання моряків.
«Вона пропонувала потенційним призовникам приховано виїхати за межі України, прикриваючись нібито роботою на іноземних торгових суднах. Для цього зловмисниця забезпечувала своїх клієнтів підробленими документами про непридатність до військової служби. Вартість «послуг» становила від 7 до 8 тис. дол. з людини. Сума залежала від обставин і терміновості «зарубіжного» рейсу», - повідомили у СБУ.
Для реалізації оборудки зловмисниця, як вказано, створила організоване злочинне угруповання, до якого входив її батько. Як встановили під час розслідування, саме він зустрічався з клієнтами, вів перемовини і отримував від них гроші за втечу за кордон.
«Ще одним учасником групи є керівник місцевого навчального центру моряків, який використовував власні зв’язки в медзакладах для оформлення фальшивих довідок про «стан здоров’я». Готовий пакет фейкових документів «замовники» отримували від кур’єра», - повідомили в СБУ деталі розслідування.
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Встановлено, що для комунікації між собою зловмисники використовували анонімні месенджери і намагалися діяти максимально законспіровано.
Однак, співробітники СБУ викрили злочинний механізм і задокументували одержання фігурантами майже 8 тис. дол. за виготовлення «білого квитка».
«У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали організаторку угруповання, її близького родича і керівника морського навчального центру. Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинних дій, а також готівку, одержану злочинним шляхом», - йдеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження за:
• ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
• ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.