К 8 марта назначили дополнительные рейсы поезда в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. К 8 марта для удобных путешествий пассажиров назначены дополнительные рейсы скоростного поезда "Интерсити+" № 736/735 из Киева в Запорожье и обратно на 5, 9 и 16 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Поезд "Интерсити+" № 736 "Киев - Запорожье" будет отправляться из Киева в 14:11, а прибывать в Запорожье в 21:29. В обратном направлении из Запорожья поезд № 735 "Запорожье - Киев" будет отправляться в 22:50, прибытие на станцию "Киев-Пассажирский" в 6:07", - говорится в сообщении.
Как отмечается, остановки запланированы на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки, Каменское-Пассажирское, Днепр.
Ранее УНН сообщал, что украинцам уже назначили 17 дополнительных поездов к 8 марта.