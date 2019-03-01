До 8 березня призначили додаткові рейси поїзда до Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. До 8 березня для зручних подорожей пасажирів призначено додаткові рейси швидкісного поїзда “Інтерсіті+” № 736/735 з Києва до Запоріжжя і назад на 5, 9 та 16 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.
“Поїзд “Інтерсіті+” № 736 “Київ - Запоріжжя” відправлятиметься з Києва о 14:11, а прибуватиме до Запоріжжя о 21:29. У зворотному напрямку з Запоріжжя поїзд № 735 “Запоріжжя - Київ” відправлятиметься о 22:50, прибуття на станцію “Київ-Пасажирський” о 6:07”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, зупинки заплановані на станціях ім. Тараса Шевченка, Знам’янка-Пасажирська, Олександрія, П’ятихатки, Кам’янське-Пасажирське, Дніпро.
Раніше УНН повідомляв, що українцям вже призначили 17 додаткових поїздів до 8 березня.