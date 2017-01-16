До 70% квартир, продающихся на рынке недвижимости столицы, малогабаритные - эксперт

По его словам, спрос на квартиры небольшой площади сохранится.

"Тенденция спроса на 1-2 комнатные квартиры сохранится. Сейчас многие застройщики переходят на малометражные квартиры, 1-2 комнатные, и чем меньше - тем они лучше продаются. 70% от всего количества квартир - это продаются однокомнатные квартиры и маленькие двушки. Эта тенденция сохранится ", - сказал эксперт.

По словам эксперта, в столице сейчас возводится 219 домов и жилых комплексов, что довольно много.

Напомним, эксперты считают наиболее востребованным сегментом на рынке жилой недвижимости так называемые смарт-квартиры - жилье небольшой площади, в котором однако можно обустроить комфортное проживание.

Как пояснил вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев, по оценкам специалистов, комфортный метраж для небольшой квартиры - 35 кв. м для однокомнатной, 50 кв.м для двухкомнатной и 70 кв.м - для квартиры на три комнаты. В то же время он отметил о существовании санитарных норм, по которым на одного человека должно приходиться 17,5 полезных квадратов, то есть все помещение может быть примерно 25 кв. м, но не меньше.