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До 70% квартир, що продаються на ринку нерухомості столиці, малогабаритні – експерт

До 70% квартир, що продаються на ринку нерухомості столиці, малогабаритні – експерт

Київ • УНН

 • 8996 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. До 70% квартир на ринку нерухомості Києва одно- та невеликі двокімнатні помешкання. Про це у коментарі УНН сказав експерт з питань нерухомості Іван Кудояр.

За його словами, попит на квартири невеликої площі збережеться.

“Тенденція попиту на 1-2 кімнатні квартири збережеться. Зараз багато забудовників переходять на малометражні квартири, 1-2 кімнатні, і чим менші – тим вони краще продаються. 70% від усієї кількості квартир - це продаються однокімнатні квартири та маленькі двушки. Ця тенденція збережеться”, - сказав експерт.

За словами експерта, у столиці наразі зводиться 219 будинків та житлових комплексів, що доволі багато.

Нагадаємо, експерти вважають найбільш затребуваним сегментом на ринку житлової нерухомості так звані смарт-квартири — житло невеликої площі, в якому однак можна облаштувати комфортне проживання.

Як пояснив віце-президент "Київміськбуду" Аркадій Бондарев, за оцінками фахівців, найкомфортніший метраж для невеликої квартири — 35 кв. м для однокімнатної, 50 кв.м для двокімнатної та 70 кв.м — для квартири на три кімнати. Водночас він наголосив про існування санітарних норм, за якими на одну людину має припадати 17,5 корисних квадратів, тобто вся оселя може бути приблизно 25 кв. м, але не менше.

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