До 5 лет заключения грозит подрядчику из Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. За хищение 100 тыс. грн бюджетных средств подрядчику во Львовской области грозит до 5 лет тюремного заключения. Об этом УНН передает со ссылкой на Гал.инфо.
В этом году, 18 апреля, завершено досудебное расследование уголовного производства по факту хищения подрядчиком 100 тыс. грн бюджетных средств во Львовской области.
Досудебное расследование осуществляли работники полиции, а процессуальное руководство - Червоноградская местная прокуратура.
Установлено, что в октябре - декабре 2016 года, во время строительства системы освещения в селах Сокальского района, подрядчик внес недостоверные сведения в акты выполненных работ, в частности, объемов проделанной работы. Махинатор завысил их на 100 тыс. грн.
После получения от сельского совета средств, злоумышленник присвоил их.
Такие действия фигуранта квалифицированы по ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.
Теперь за совершенное обвиняемой грозит до 5 лет тюрьмы и три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, в хищении более 2 млн грн на ремонте киевского сада заподозрили подрядчиков.