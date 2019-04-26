До 5 років ув’язнення загрожує підряднику зі Львівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За розкрадання 100 тис. грн бюджетних коштів підряднику на Львівщині загрожує до 5 років тюремного ув’язнення. Про це передає УНН з посиланням на Гал.інфо.
Цьогоріч, 18 квітня, завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання підрядником 100 тис. грн бюджетних коштів на Львівщині.
Досудове розслідування здійснювали працівники поліції, а процесуальне керівництво – Червоноградська місцева прокуратура.
Встановлено, що у жовтні – грудні 2016 року, під час будівництва системи освітлення у селах Сокальщини, підрядник вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт, зокрема, щодо обсягів зробленого. Махінатор завищив їх на 100 тис. грн.
Після отримання від сільської ради коштів, зловмисник привласнив їх.
Такі дії фігуранта кваліфіковано за ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.
Тепер за вчинене обвинуваченій загрожує до 5 років ув’язнення та трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Нагадаємо, у розкраданні понад 2 млн грн на ремонті київського садочка запідозрили підрядників.