На 3 года осудили бездомного за фальшивое сообщение о "заминировании" вокзала
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Днепропетровской области к 3 годам и 6 месяцам осудили бездомного, который сообщил о фальшивом минировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
Так, в апреле 2018 года ранее судимый мужчина без постоянного места жительства, находясь ночью в зале ожидания пассажиров железнодорожной станции Синельниково-1, позвонил с мобильного телефона на номер "102" и сообщил ложную информацию о минировании железнодорожного вокзала.
Вследствие указанного сообщения началась эвакуация людей из помещения вокзала. Приговором Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области виновного приговорен к 3 годам 6 месяцам лет лишения свободы.
Напомним, полиция задержала псевдо-минера АЭС из Энергодара.