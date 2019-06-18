На 3 года осудили бездомного за фальшивое сообщение о "заминировании" вокзала

Так, в апреле 2018 года ранее судимый мужчина без постоянного места жительства, находясь ночью в зале ожидания пассажиров железнодорожной станции Синельниково-1, позвонил с мобильного телефона на номер "102" и сообщил ложную информацию о минировании железнодорожного вокзала.



Вследствие указанного сообщения началась эвакуация людей из помещения вокзала. Приговором Синельниковского горрайонного суда Днепропетровской области виновного приговорен к 3 годам 6 месяцам лет лишения свободы.



Напомним, полиция задержала псевдо-минера АЭС из Энергодара.