До 3 років засудили безхатька за фальшиве повідомлення про "замінування" вокзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На Дніпропетровщині до 3 років та 6 місяців засудили безхатька, який повідомив про фальшиве мінування залізничного вокзалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.
Так, у квітні 2018 року раніше судимий чоловік без постійного місця мешкання, перебуваючи вночі в залі очікування пасажирів залізничної станції Синельникове-1, зателефонував з мобільного телефону на номер "102" та повідомив неправдиву інформацію про мінування залізничного вокзалу.
Внаслідок вказаного повідомлення розпочалася евакуація людей з приміщення вокзалу. Вироком Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області винного засуджено до 3 років 6 місяців років позбавлення волі.
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