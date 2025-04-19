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До +24 градусов и грозы на Западе: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 848 просмотра

19 апреля в Украине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, кроме западных областей. На западе пройдут кратковременные дожди с грозами и значительные ночные осадки, что может привести к затруднению движения транспорта.

До +24 градусов и грозы на Западе: прогноз погоды на сегодня

В субботу, 19 апреля в Украине облачность будет переменчивой, а на большинстве территорий - без существенных осадков. Впрочем, в западных областях возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня в Украине ожидается преимущественно теплая погода.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Лишь на Закарпатье и Прикарпатье 19 апреля будут грозы. Также значительные дожди начнутся ночью и продлятся до утра в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта.

На территории Украины ветер будет преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура днем 19-24°, в западных областях и на побережье морей 15-20°.

Украинцев ожидает весенняя неделя: Пасха будет теплой14.04.25, 11:55 • 4998 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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