До +24 градусів і грози на Заході: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
19 квітня в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, окрім західних областей. На заході пройдуть короткочасні дощі з грозами та значні нічні опади, що можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
У суботу, 19 квітня в Україні хмарність буде мінливою, а на більшості територій - без істотних опадів. Втім, у західних областях можливі короткочасні дощі та грози. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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Сьогодні в Україні очікується переважно тепла погода.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті 19 квітня будуть грози. Також значні дощі почнуться вночі та триватимуть до ранку в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
На території України вітер буде переважно південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вдень 19-24°, у західних областях та на узбережжі морів 15-20°.
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