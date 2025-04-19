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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
18 квітня, 17:00 • 45464 перегляди

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До +24 градусів і грози на Заході: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 840 перегляди

19 квітня в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, окрім західних областей. На заході пройдуть короткочасні дощі з грозами та значні нічні опади, що можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

До +24 градусів і грози на Заході: прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 19 квітня в Україні хмарність буде мінливою, а на більшості територій - без істотних опадів. Втім, у західних областях можливі короткочасні дощі та грози. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Україні очікується переважно тепла погода.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті 19 квітня будуть грози. Також значні дощі почнуться вночі та триватимуть до ранку в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

На території України вітер буде переважно південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вдень 19-24°, у західних областях та на узбережжі морів 15-20°.

На українців очікує весняний тиждень: Великдень буде теплим14.04.25, 11:55 • 4998 переглядiв

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