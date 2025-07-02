До 1,6 миллиона гривен на ветеранский бизнес: Фонд "МХП-Громаді" в сотрудничестве с Минветеранов запускают грантовый конкурс 2 июля 2025

В Киеве объявили о старте грантовой программы для ветеранов, их семей и семей погибших защитников и защитниц — "Варто робити своє 2.0". Участники могут получить от 600 тысяч до 1,6 миллиона гривен на создание или масштабирование собственного бизнеса, передает УНН.

Презентация состоялась в кофейне "Тихое место", принадлежащей ветерану и военному Дмитрию Мартыненко. Он рассказал о своем опыте участия в программе.

"Благодаря общественной организации, созданной нами с побратимами, мы открыли первую кофейню. А впоследствии, получив грант от Украинского ветеранского фонда, – еще три. Эта поддержка стала для нас большой инвестицией и мотивацией", – поделился Дмитрий Мартыненко.

Он добавил, что деятельность в бизнесе помогает ветеранам социализироваться и отвлекаться от сложных последствий войны.

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова призвала ветеранов не бояться подавать заявки на гранты, подчеркнув, что даже в случае неудачи первая попытка является частью учебного процесса.

"В прошлом году в конкурсе приняли участие 470 ветеранских предприятий, а победителями стали 120. С каждым годом все больше ветеранов создают или развивают собственное дело", – отметила Калмыкова.

Директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк рассказал о поддержке военных и ветеранов как приоритете фонда. По его словам, бизнес в общинах является одним из ключевых драйверов развития, а программа "МХП Поруч" помогает ветеранам не только получить гранты, но и сопровождает их на всех этапах.

"Мы создали более 500 бизнесов в 140 громадах по всей Украине. Поддержка ветеранов для нас особенно важна, ведь они являются движущей силой для своих побратимов и громад", – подчеркнул Пахолюк.

Украинский ветеранский фонд уже поддержал более 1200 ветеранских предприятий. Исполнительный директор фонда Карина Дорошенко сообщила, что прием заявок на программу "Варто робити своє 2.0" продлится до 20 июля, а результаты объявят ориентировочно 17 сентября.

"Этот конкурс – новый шанс для тех, кто раньше не подавался, а также для участников предыдущих программ", – добавила Дорошенко.

Подробные условия участия в конкурсе доступны на сайте Украинского ветеранского фонда: https://veteranfund.com.ua/contests/varto-robyty-svoye-2-0/