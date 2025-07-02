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До 1,6 мільйона гривень на ветеранський бізнес: Фонд "МХП-Громаді" у співпраці з Мінветеранів запускають грантовий конкурс 2 липня 2025

Київ • УНН

 • 145 перегляди

У Києві стартувала грантова програма "Варто робити своє 2.0" для ветеранів та їхніх родин, що пропонує до 1,6 мільйона гривень на бізнес. Заявки приймаються до 20 липня, результати оголосять 17 вересня.

До 1,6 мільйона гривень на ветеранський бізнес: Фонд "МХП-Громаді" у співпраці з Мінветеранів запускають грантовий конкурс

У Києві оголосили про старт грантової програми для ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць — "Варто робити своє 2.0". Учасники можуть отримати від 600 тисяч до 1,6 мільйона гривень на започаткування або масштабування власного бізнесу, передає УНН.

Презентація відбулася у кав’ярні "Тихе місце", що належить ветерану та військовому Дмитру Мартиненку. Він розповів про свій досвід участі у програмі.

"Завдяки громадській організації, створеній нами з побратимами, ми відкрили першу кав’ярню. А згодом, отримавши грант від Українського ветеранського фонду, – ще три. Ця підтримка стала для нас великою інвестицією та мотивацією", – поділився Дмитро Мартиненко.

Він додав, що діяльність у бізнесі допомагає ветеранам соціалізуватися та відволікатися від складних наслідків війни.

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова закликала ветеранів не боятися подаватися на гранти, наголосивши, що навіть у разі невдачі перша спроба є частиною навчального процесу.

"Минулого року у конкурсі взяли участь 470 ветеранських підприємств, а переможцями стали 120. З кожним роком все більше ветеранів створюють або розвивають власну справу", – зазначила Калмикова.

Директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк розповів про підтримку військових та ветеранів як пріоритет фонду. За його словами, бізнес у громадах є одним із ключових драйверів розвитку, а програма "МХП Поруч" допомагає ветеранам не лише отримати гранти, а й супроводжує їх на всіх етапах.

"Ми створили понад 500 бізнесів у 140 громадах по всій Україні. Підтримка ветеранів для нас особливо важлива, адже вони є рушійною силою для своїх побратимів та громад", – підкреслив Пахолюк.

Український ветеранський фонд уже підтримав понад 1200 ветеранських підприємств. Виконавча директорка фонду Каріна Дорошенко повідомила, що прийом заявок на програму "Варто робити своє 2.0" триватиме до 20 липня, а результати оголосять орієнтовно 17 вересня.

"Цей конкурс – новий шанс для тих, хто раніше не подавався, а також для учасників попередніх програм", – додала Дорошенко.

Детальні умови участі у конкурсі доступні на сайті Українського ветеранського фонду: https://veteranfund.com.ua/contests/varto-robyty-svoye-2-0/

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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