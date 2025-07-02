До 1,6 мільйона гривень на ветеранський бізнес: Фонд "МХП-Громаді" у співпраці з Мінветеранів запускають грантовий конкурс 2 липня 2025

У Києві оголосили про старт грантової програми для ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих захисників і захисниць — "Варто робити своє 2.0". Учасники можуть отримати від 600 тисяч до 1,6 мільйона гривень на започаткування або масштабування власного бізнесу, передає УНН.

Презентація відбулася у кав’ярні "Тихе місце", що належить ветерану та військовому Дмитру Мартиненку. Він розповів про свій досвід участі у програмі.

"Завдяки громадській організації, створеній нами з побратимами, ми відкрили першу кав’ярню. А згодом, отримавши грант від Українського ветеранського фонду, – ще три. Ця підтримка стала для нас великою інвестицією та мотивацією", – поділився Дмитро Мартиненко.

Він додав, що діяльність у бізнесі допомагає ветеранам соціалізуватися та відволікатися від складних наслідків війни.

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова закликала ветеранів не боятися подаватися на гранти, наголосивши, що навіть у разі невдачі перша спроба є частиною навчального процесу.

"Минулого року у конкурсі взяли участь 470 ветеранських підприємств, а переможцями стали 120. З кожним роком все більше ветеранів створюють або розвивають власну справу", – зазначила Калмикова.

Директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк розповів про підтримку військових та ветеранів як пріоритет фонду. За його словами, бізнес у громадах є одним із ключових драйверів розвитку, а програма "МХП Поруч" допомагає ветеранам не лише отримати гранти, а й супроводжує їх на всіх етапах.

"Ми створили понад 500 бізнесів у 140 громадах по всій Україні. Підтримка ветеранів для нас особливо важлива, адже вони є рушійною силою для своїх побратимів та громад", – підкреслив Пахолюк.

Український ветеранський фонд уже підтримав понад 1200 ветеранських підприємств. Виконавча директорка фонду Каріна Дорошенко повідомила, що прийом заявок на програму "Варто робити своє 2.0" триватиме до 20 липня, а результати оголосять орієнтовно 17 вересня.

"Цей конкурс – новий шанс для тих, хто раніше не подавався, а також для учасників попередніх програм", – додала Дорошенко.

Детальні умови участі у конкурсі доступні на сайті Українського ветеранського фонду: https://veteranfund.com.ua/contests/varto-robyty-svoye-2-0/