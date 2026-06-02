До 12 возросло число жертв вражеской атаки на Днепр
Киев • УНН
Число погибших в Днепре в результате российской атаки возросло до 12 человек. Спасатели нашли под завалами тело женщины, поисковая операция продолжается.
Поисково-спасательная операция, по его словам, продолжается.
