До 12 "Калибров": россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На утро понедельника стало известно, что оккупанты увеличили количество ракетоносцев в Черном море, увеличив залп ракет “Калибр” до 12 штук. Об этом сообщают Силы обороны юга в Telegram, пишет УНН.
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“Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. В дополнение к подводной лодке вышел малый ракетный корабль. Соответственно, количество "Калибров" увеличено до 12”, - говорится в сообщении.
Уровень ракетной угрозы - очень высокий, поэтому Силы обороны призывают к сигналам воздушной тревоги, как и к своей безопасности, относиться ответственно.
Дополнение
Ночью Силы обороны юга сообщили, что в акватории Черного моря боевое дежурство во вражеской корабельной группировке из 10 единиц, несет вражеская подводная лодка с 4 ракетами типа "Калибр".
Напомним
В воскресенье в Черном море на боевом дежурстве находилось 5 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр".