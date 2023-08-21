До 12 “Калібрів”: росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На ранок понеділка стало відомом, що окупанти збільшили кількість ракетоносоїв у Чорному морі, збільшивши залп ракет “Калібр” до 12 штук. Про це повідомляють Сили оборони півдня у Telegram, пише УНН.
Цитата
“Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість "Калібрів" збільшено до 12”, - йдеться у повідомленні.
Рівень ракетної загрози - дуже високий, тому Сили оборони закликають до сигналів повітряної тривоги, як і до своєї безпеки, ставитись відповідально.
Доповнення
Уночі Сили оборони півдня повідомили, що в акваторії Чорного моря бойове чергування у ворожому корабельному угрупованні з 10 одиниць, несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу "Калібр".
Нагадаємо
У неділю в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходилось 5 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр".