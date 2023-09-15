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До 100 тысяч в месяц: в Пентагоне заявили, что США планируют увеличить производство артснарядов 155-мм калибра

До 100 тысяч в месяц: в Пентагоне заявили, что США планируют увеличить производство артснарядов 155-мм калибра

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Соединенные Штаты планируют значительно увеличить производство артиллерийских снарядов 155-мм калибра и через два года будут производить 100 000 таких снарядов в месяц. Об этом сообщил главный закупщик Пентагона Билл Лаплант во время конференции, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Цитата

"Мы достигнем уровня 100 000 в месяц в 2025 году. Было 14 000 в месяц 6-8 месяцев назад, сейчас есть 28000 в месяц", - указал Лаплант. Ранее такие объемы производились за десятилетия, добавил он.

Детали

Требования к производству увеличились на фоне масштабной помощи США Украине. США предоставили Украине более двух миллионов снарядов 155-мм калибра с начала полномасштабной войны, сообщали в Пентагоне в августе.

США модернизируют оборонно-промышленную базу и расширяют производство критически важных боеприпасов, чтобы производить достаточно оружия для собственной защиты и для помощи Украине, говорил в прошлом месяце Дуглас Буш, помощник министра армии США по вопросам закупок, логистики и технологий.

"Мы одновременно модернизируем нашу промышленную базу и наращиваем производство", - сказал Буш и добавил, что на протяжении всей полномасштабной российской агрессии американская техника оставалась высокоэффективной в бою.

Лаплант также заверил, что США работают с союзниками, чтобы те также увеличивали производство оборонной продукции.

Издание добавляет, что с начала вторжения россии в феврале 2022 года администрация президента Джо Байдена выделила более 43 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности, включая более 2000 зенитных систем Stinger, более 10 000 противотанковых систем Javelin и более 2 миллионов 155-мм артиллерийских снарядов, среди прочего.

Эта помощь предоставлялась из имеющихся запасов в США и через Инициативу содействия безопасности Украины. Кроме того, Вашингтон увеличил производство ключевых артиллерийских снарядов, которые чаще всего используют ВСУ.

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